700 тысяч выделено на проектные работы по реконструкции здания ОВП в Новоасбесте

700 тысяч выделено на проектные работы по реконструкции здания ОВП в Новоасбесте
700 тысяч выделено на проектные работы по реконструкции здания ОВП в Новоасбесте
Сегодня, 14:17ОбществоФото: pixabay.com
Подрядчика за 700 тысяч рублей ищут для выполнения проектных работ по реконструкции здания общеврачебной практики в поселке Новоасбест.

Заявки принимаются до 21 мая 2021 года, итоги будут подведены 28 мая. Заказчиком является государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Горноуральская районная поликлиника».

Подрядчику необходимо провести проектные и изыскательные работы по обследованию конструкций и капитальному ремонту здания ОВП на улице Ленина, 9. Работы нужно выполнять в соответствии с графиком, программу выполнения инженерных изысканий необходимо предоставить в течение пяти дней с момента заключения контракта. Отмечается, что подрядчик может без предварительного согласования привлекать к выполнению работ третьих лиц, однако несет ответственность за последствия ненадлежащего исполнения.

Работы нужно начать со следующего рабочего дня после дня заключения контракта и окончить в течение 90 рабочих дней. Согласно техзадания, в проект должны входить генеральный план, архитектурно-строительные решения, организация работ по демонтажу, охране окружающей среды и другие. Необходимо предусмотреть поднятие полов в подвальном помещении, демонтаж перегородок, систему водоснабжения и водоотведения, а также иные виды работ.

Напомним, в школе № 6 в Новоасбесте начался ремонт, там будут учиться школьники младших классов. На работы выделено 40,1 миллиона рублей.

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