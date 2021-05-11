700 тысяч выделено на проектные работы по реконструкции здания ОВП в Новоасбесте

Подрядчику необходимо провести проектные и изыскательные работы по обследованию конструкций и капитальному ремонту здания ОВП на улице Ленина, 9. Работы нужно выполнять в соответствии с графиком, программу выполнения инженерных изысканий необходимо предоставить в течение пяти дней с момента заключения контракта. Отмечается, что подрядчик может без предварительного согласования привлекать к выполнению работ третьих лиц, однако несет ответственность за последствия ненадлежащего исполнения.