Аномальная жара задержится в Нижнем Тагиле до конца недели

По прогнозам синоптиков, аномальная жара — до +30 градусов в дневные часы задержится в Нижнем Тагиле до конца недели. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 и более градусов.

Тагильчан предупреждает об аномальной жаре, которая установится на территории региона с 11 по 16 мая, в ЕДДС Нижнего Тагила. По данным ФГБУ «Уральское УГМС» в эти дни на территории области установится аномально-жаркая и сухая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. В связи с этим на Среднем Урале сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале). По прогнозам синоптиков, дневные температуры установятся на отметке от +22 до +30 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться от +8 до +16 градусов. К выходным северный ветер сменится на западный и юго-западный, 15 и 16 мая возможны порывы ветра до 15 — 17 метров в секунду. Аномально-высокая жара отступит к понедельнику, 17 мая. В этот день по прогнозам метеорологов местами в Свердловской области пройдут грозы. Напомним, 11 мая предупреждение о пожарах в Свердловской области продлили на ближайшие три дня. В регионе ожидается сухая погода, способствующая высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Предупреждение о пожарах продлено в Свердловской области

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