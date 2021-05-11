Более 1 млн будет потрачено на ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле

Более одного миллиона рублей выделено на реконструкцию скейт-площадки на площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Заявки от поставщиков принимаются до 19 мая. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, работы будут оплачены из местного бюджета. Ремонт необходимо начать с момента заключения контракта и окончить в течение 30 календарных дней. Гарантия на работы составляет два года с момента сдачи объекта в эксплуатацию. При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации, срок продлевается на период их устранения. Согласно техзадания, подрядчик должен выполнить работы по замене рабочей поверхности скейт оборудования. Работы будут производится без предоставления складских помещений. Отмечается, что охрану материалов, а также оплату за потребляемые энергоресурсы будет оплачивать подрядчик. Реконструкция должна выполняться в соответствии со сметной документацией. На применяемые материалы, оборудование, конструкции и изделия должны быть предоставлены действующие сертификаты качества. Фото: конструкция обшивки скейт-площадки Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года. Напомним, летом 2020 года прокуратура провела проверку безопасности скейт-площадки на площади Славы В Нижнем Тагиле. При этом были выявлены множественные нарушения. В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет безопасность спортплощадки на площади «Славы»

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