Дегтярев взял на личный контроль ЧС в Николаевском районе Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в среду, 12 мая, лично прибудет в Николаевский район. Там оказались подтоплены 40 приусадебных участков и 29 жилых домов. Врио губернатора будет сам контролировать работу сотрудников экстренных служб. Также политик пообщается с местным населением.

Село Маго оказалось одним из населенных пунктов в Николаевском районе, которое пострадало от паводка. В нескольких жилых домах вода поднялась выше пола. Сотрудники местной администрации подготовили для подтопленцев временный пункт размещения. Но граждане предпочли не покидать свои дома. Некоторые перебрались родственникам. Об этом информирует transsibinfo.com. Сегодня на затопленных территориях работают спасатели. Местное население отмечает, что в 2021 году воды прибыло больше, чем восемь лет назад в ходе крупного наводнения. Представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что Амур пока до конца так и не вскрылся. В ближайшие несколько суток лед растает у Николаевска-на-Амуре. В итоге уровень воды поднимется где-то на один метр. Предположительно, он достигнет отметки 330-380 сантиметров. При этом опасной считается уровень в 350 сантиметров. Как подчеркнул заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия, вскоре вода заметно упадет. Она покинет ранее занятые территории. Крупных подтоплений после выхода ледохода в лиман не предвидится. Тему последствий паводка подняли во время совещания в правительстве Хабаровского края. Михаил Дегтярев вылетит на место уже завтра. Там глава региона побеседует с местными жителями и проконтролирует работу спасателей. Врио губернатора пообещал изучить обстановку на месте. Еще политик осмотрит пункты временного содержания и проверит, как обстоят дела с подтоплениями. Нужно поговорить с пострадавшими. Удаленно такой вопрос решить не получится, уверен Дегтярев. Отметим, что режим ЧС в Николаевском районе позволит россиянам, лишившимся жилья, в упрощенной форме получить материальную помощь на ликвидацию последствий паводка.

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