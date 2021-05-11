Криминальный авторитет 90-х был опрадан судом Екатеринбурга

Криминальный авторитет 90-х был опрадан судом Екатеринбурга
Криминальный авторитет 90-х был опрадан судом Екатеринбурга
Сегодня, 17:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Криминальный авторите 90-ъ Андрей Овчинников был оправдан судом Екатеринбурга.

Сторона обвинения запрашивала 8,5 года лишения свободы по статьям за организацию и похищение человека из корыстных побуждений, а также за незаконные приобретение и хранение боеприпасов. В 90-х Андрей Овчинников считался криминальным авторитетом, пишет Znak.

Суд Железнодорожного района Екатеринбурга полностью оправдал подсудимого. Он провел в СИЗО один год. По словам защитника, Овчинников уже давно не имеет отношения к криминалу и ведет спокойный образ жизни.

Напомним, 19 апреля сообщалось, как прошли прения по делу. Специалисты, представляющие прокуратуру, выстроили показания на биллинге телефонов и расшифровках разговоров. Защита же заявила, что ни в одном из случаев не звучит фамилия Овчинникова как организатора или участника похищения. С последним словом сам уралец выступал час. За это время он перечислил все нестыковки в деле и заявил, что следствие было предвзято.

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