Криминальный авторитет 90-х был опрадан судом Екатеринбурга

Напомним, 19 апреля сообщалось, как прошли прения по делу. Специалисты, представляющие прокуратуру, выстроили показания на биллинге телефонов и расшифровках разговоров. Защита же заявила, что ни в одном из случаев не звучит фамилия Овчинникова как организатора или участника похищения. С последним словом сам уралец выступал час. За это время он перечислил все нестыковки в деле и заявил, что следствие было предвзято.