Мужчина верхом на поезде и обстрел бизнесмена. Итоги дня в Свердловской области

На улице Зари в Нижнем Тагиле предприниматель попал под обстрел. Он находился рядом со своим автомобилем, когда неизвестные открыли огонь из машины «ВАЗ». Было произведено пять выстрелов. Ни одна из них не ранила бизнесмена. Мужчина начал погоню за нападавшими. В какой-то момент отечественный автомобиль попал в ДТП, а преследовавший его предприниматель на своей машина врезался в ВАЗ. По предварительным данным, нападавших задержали сотрудники ГИБДД, одним из них является криминальный авторитет Кадыр. Мужчина уже пытался свести счеты с бизнесменом шесть лет назад, тогда ему прострелили колено. В этот раз выстрелы зарегистрировали, как хлопки, а нападавших отпустили.
29-летний мужчина забрался на поезд и получил удар током. Он проигнорировал советы сотрудников станции о том, как лучше спуститься и схватился за кабель под напряжением. В результате происшествия пострадавший получил 10% ожогов тела и перелом ноги. По информации полицейских, мужчина является жителем сортировки. В момент инцидента у него имелись признаки опьянения.
В Екатеринбурге в высотке упал лифт с пассажирами. Падение началось с 37 этажа здания жилого комплекса «Чемпион парк». Кабина в аварийном режиме спустилась до 20 этажа. В течение 30 минут ситуация была решена приехавшей аварийной бригадой. В это время очевидцы приоткрыли двери лифта, чтобы запертые там люди получили доступ свежего воздуха. Причиной происшествия названа перегрузка лифта из-за большего числа пассажиров, чем предусмотрено конструкцией.
В Нижнем Тагиле было подписано постановление о закрытии моста на улице Циолковского с 12 мая. Оно произойдет в 4.00 утра. Для движения будут перекрыты участки дорог от Серова до перекрестка Октябрьской революции — Циолковского и от Циолковского до Индустриальной. Дорожные знаки об изменении маршрутов движения будут размещены до момента перекрытия путепровода. Их установит компания «Уралстроймонтаж», которая ведет ремонт моста.