После ДТП на переезде в Богдановиче прокуратура организовала проверку

После ДТП на переезде в Богдановиче прокуратура организовала проверку
После ДТП на переезде в Богдановиче прокуратура организовала проверку
Сегодня, 13:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После ДТП на переезде в Богдановиче, где фура чуть не столкнулась с поездом и снесла часть железнодорожного поста, прокуратура организовала проверку.

По факту аварии на 94 км автодороги Екатеринбург — Богданович, где длинномер повредил объекты на железнодорожном переезде, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

За рулем фуры находился водитель 1966 года рождения.

Он выехал на встречную полосу автомобильной дороги и совершил наезд на заградительные барьеры переезда, после чего пересек железнодорожные пути и заехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика доставлен в больницу, других пострадавших нет, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 10 мая фура чуть не угодила под поезд и снесла железнодорожный пост под Богдановичем. По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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