После постановки неверного диагноза Свердловский онкодиспансер ждет проверка

После постановки неверного диагноза Свердловский онкодиспансер ждет проверка
После постановки неверного диагноза Свердловский онкодиспансер ждет проверка
Сегодня, 19:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Следователи СКР проведут проверку в Свердловском онкологическом диспансере, где жительнице Екатеринбурга Дарье Антроповой полгода ставили неверный диагноз.

В мае 2019 года у девушки образовалась шишка в ягодичной области, снимки указывали на то, что это опухоль. В Свердловском областном онкологическом центре свердловчане назначили курсы химиотерапии, однако опухоль выросла в полтора раза. Позже стало известно, что у Дарьи экстраскелетная саркома Юинга. Полгода ее лечили по ложному диагнозу.

В июне 2020 года мужу девушки сказали, что ее не спасти. Дарья умерла в вагоне поезда. По мнению супруга, Дарью можно было бы спасти, если бы врачи поставили верный диагноз, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, специалисты из Екатеринбурга предложили девушке ампутировать ногу, однако в частной клинике Москвы за ее лечение готовы были взяться — стоимость всего курса обошлась бы девушке в миллион рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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