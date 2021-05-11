После постановки неверного диагноза Свердловский онкодиспансер ждет проверка

В мае 2019 года у девушки образовалась шишка в ягодичной области, снимки указывали на то, что это опухоль. В Свердловском областном онкологическом центре свердловчане назначили курсы химиотерапии, однако опухоль выросла в полтора раза. Позже стало известно, что у Дарьи экстраскелетная саркома Юинга. Полгода ее лечили по ложному диагнозу.
В июне 2020 года мужу девушки сказали, что ее не спасти. Дарья умерла в вагоне поезда. По мнению супруга, Дарью можно было бы спасти, если бы врачи поставили верный диагноз, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, специалисты из Екатеринбурга предложили девушке ампутировать ногу, однако в частной клинике Москвы за ее лечение готовы были взяться — стоимость всего курса обошлась бы девушке в миллион рублей.