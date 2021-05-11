После постановки неверного диагноза Свердловский онкодиспансер ждет проверка

В мае 2019 года у девушки образовалась шишка в ягодичной области, снимки указывали на то, что это опухоль. В Свердловском областном онкологическом центре свердловчане назначили курсы химиотерапии, однако опухоль выросла в полтора раза. Позже стало известно, что у Дарьи экстраскелетная саркома Юинга. Полгода ее лечили по ложному диагнозу.