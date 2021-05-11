Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из договора по ДОН

Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из договора по ДОН
Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из договора по ДОН
Сегодня, 16:10ОбществоФото: kremlin.ru
Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Из пояснительной записки следует, что 22.11.2020 г. состоялся выход США из договора под надуманным предлогом. Этим Штаты нарушили баланс интересов участников договора и создали угрозу для национальной безопасности РФ.

Как сообщает Телеграм-канал «Мейстер», все предложения о возвращении США в ДОН или его изменении в сложившейся ситуации не были рассмотрены. В связи с этим единственно возможное решение в данном случае — выйти из договора. Безусловно, до окончательного разрыва ДОН еще есть время, но США вряд ли поменяют свою точку зрения. Сейчас уже ясно: то, что Байден в прошлом году раскритиковал решение Трампа о выходе из ДОН, было лишь частью политической кампании в борьбе за пост президента.

Интересный момент в этой ситуации — позиция Белоруссии. О своем выходе из договора это союзное РФ государство не сообщало. Теоретически обращение к Белоруссии как участнице ДОН могло бы компенсировать РФ выход из договора. Необходимыми для разведполетов самолетами страна не располагает, но исправить это было бы очень легко.

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