Управляющая компания в Екатеринбурге три месяца завышала тарифы на воду

Управляющая компания в Екатеринбурге три месяца завышала тарифы на воду
Управляющая компания в Екатеринбурге три месяца завышала тарифы на воду
Сегодня, 16:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Завышения тарифов на воду выявлены у УК «Лазурит» в Екатеринбурге. В отношении организации возбуждены административные дела.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области выявила завышение тарифов на горячее водоснабжение и общедомовые нужды за период с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Кроме того, компания выставляла счета, не являясь исполнителем коммунальных услуг, пишет E1.

Ранее жители жаловались на данную организацию из-за того, что им приходили двойные платежные квитанции — и от УК и от ресурсоснабжающих компаний.

В отношении ООО «УК Лазурит» возбуждены административные материалы. Ведется расследование.

Напомним, 29 апреля сообщалось об объявлении конкурса о отбору управляющей организации для шести домов в Нижнем Тагиле. Речь идет о строениях на улице Забойщиков, дома № 1, 3 и 5, улице Кленовая, № 1, улице Тагильская, № 36 и улице Черноморская, № 108А. Общая площадь помещений — порядка 2500 квадратных метров.

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