Управляющая компания в Екатеринбурге три месяца завышала тарифы на воду

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области выявила завышение тарифов на горячее водоснабжение и общедомовые нужды за период с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Кроме того, компания выставляла счета, не являясь исполнителем коммунальных услуг, пишет E1.
Ранее жители жаловались на данную организацию из-за того, что им приходили двойные платежные квитанции — и от УК и от ресурсоснабжающих компаний.
В отношении ООО «УК Лазурит» возбуждены административные материалы. Ведется расследование.
Напомним, 29 апреля сообщалось об объявлении конкурса о отбору управляющей организации для шести домов в Нижнем Тагиле. Речь идет о строениях на улице Забойщиков, дома № 1, 3 и 5, улице Кленовая, № 1, улице Тагильская, № 36 и улице Черноморская, № 108А. Общая площадь помещений — порядка 2500 квадратных метров.