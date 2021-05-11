Управляющая компания в Екатеринбурге три месяца завышала тарифы на воду

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области выявила завышение тарифов на горячее водоснабжение и общедомовые нужды за период с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Кроме того, компания выставляла счета, не являясь исполнителем коммунальных услуг, пишет E1.