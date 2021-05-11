Вахтерша казанской школы получит награду за сопротивление стрелявшему

Сегодня, 22:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По его словам, женщина первая преградила путь злоумышленнику, тем самым оказав ему сопротивление. Также она нажала тревожную кнопку и вызвала Росгвардию, сообщает Inkazan.ru.
Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслужено!написал Хинштейн в своем личном Telegram-канале.
В школе, в которой случилась стрельба, не было охраны ЧОП. Для ЧП там была установлена тревожная кнопка.
Напомним, инцидент произошел 11 мая. Сообщалось о стрельбе и взрыве в школе № 175 в Казани. Спецслужбы эвакуировали школу и задержали 19-летнего подозреваемого.