Политический деятель Владимир Соколов говорит о том, что сегодня пандемия стала лакмусовой бумажкой для проверки отношений между Россией и другими странами. Он отмечает, что сегодня наша страна в числе первых противостоит мировому недугу и движется к моменту всеобщей вакцинации.

Лучшим ответом на западные выпады будет продолжение движения по пути здравого смысла, с которым отлично справляется команда Владимира Путина. Но под командой Путина я подразумеваю не только министров, губернаторов и чиновников, но и любого, кто честно и профессионально делает свое дело,напоминает Владимир Соколов. Политик и общественный деятель Владимир Соколов отмечает, что Россия в скором времени сможет победить болезнь при помощи вакцинации. Все население страны приобретет иммунитет и вернется к прежней жизни. Недавно Минздрав страны зарегистрировал уже третью отечественную вакцину от нового вируса, что позволяет нам надеяться на относительно скорое избавление от этой заразы,отмечает координатор Дмитровского отделения Московского областного отделения политической партии ЛДПР Владимир Соколов. Политик отмечает, что российское правительство осуществляет борьбу с распространением коронавируса достаточно гуманно, в то время как некоторые европейские страны позволяют себе проявлять к людям, озабоченным пандемией, чрезмерно жесткие меры, такие как газ и дубинки. Страшно представить, какой шум поднялся бы в мировой прессе, если бы подобные драконовские меры применялись в России. Но в нашей стране, даже не прибегавшей к столь жесткие ограничения, отмечают снижение ежесуточного количества заболевших,добавил Соколов. Политик подчеркивает что «коллективный запад», которому не понравилось то, как Россия активно взялась за борьбу с коронавирусом, повел себя как минимум некорректно, что не допустимо в условиях пандемии. Я сейчас не говорю о лживых измышлениях про таинственных «русских хакеров», коварно укравших секретные разработки фармацевтических гигантов, массово публиковавшихся в западной прессе. Уже после завершения третьей фазы клинических испытаний «Спутника» и сдержанно-положительной рецензии в старейшем медицинском журнале «Ланцет», европейские чиновники разных рангов продолжают гнуть «линию партии»,говорит Владимир Соколов. Соколов считает, что руководителям страны следует прекратить искать компромисс с «партнерами», которые не хотят договариваться и считаться с Россией в различных вопросах. Россия должна идти своим путем и прививать население, таким образом, защищая его от инфекции. Соколов отметил, что караван России двигается длинной дорогой здравомыслия и успеха пока, как говорится в старой поговорке, собаки лают.

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