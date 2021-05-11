Выпускной «Алые паруса-2020» взял 4 золота и 1 серебра на престижном мировом конкурсе

Петербургский выпускной «Алые паруса - 2020» на мировом конкурсе Global Eventex Awards получил четыре золотых и одну серебряную медаль. На участие в конкурсе из 37 государств было подано рекордное число заявок – 561.

В первый раз в истории праздника бриг проплыл не по Неве, а по Финскому заливу. Новую локацию выбрали специально, чтобы обезопасить жителей и гостей Северной столицы. Немногим меньше месяца потребовалось на разработку сценария, репетиции, монтаж декораций и понтонов с установками для фейерверка. Как правило, к подобному мероприятию готовятся на протяжении всего года. Об этом информирует newsnn.ru. Праздник для выпускников «Алые паруса - 2020» признали лучшим в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие». В номинации «Прямая трансляция» «Алые паруса - 2020» удостоились серебряной награды. Премию Global Eventex Awards учредили в 2009 году. Она считается одной из самых значимых наград в событийной индустрии. Авторы проекта сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми» в своей сфере. Премию получают авторы лучших проектов. Она назначается за выдающиеся достижения в области событийного маркетинга и эффективное использование новейших технологий в организации мероприятий самого высокого уровня. Жюри премии состоит из лучших экспертов и профессионалов с многолетним опытом проведения мероприятий. Речь идет об известных журналистах крупнейших событийных журналов, руководителях ассоциаций, представителях конгресс-бюро — это влиятельные люди в области событийного маркетинга и лидеры мнений данной отрасли. За время существования конкурса в нем участвовало свыше 950 организаций из 85 государств. Проект «Алые паруса - 2020» получил рекордное число золотых наград. Традицию проведения красивого праздника на Неве возродили в 2005 году. Поддержку мероприятию оказывают Акционерный Банк «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

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