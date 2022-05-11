Денис Буцаев: Документ о мерах поддержки проектов за счет зеленых облигаций принят

До этого, наблюдательный совет ППК "РЭО" поддержал выпуск облигаций в 2022 - 2024 годах на сумму 100 млрд рублей для финансирования возведения объектов в области обращения с ТКО, 50 млрд рублей из которых будут привлечены за счет инвесторов – как юридических, так и физических лиц, кроме того, облигации ещё на 50 млрд рублей выкупит Россельхозбанк.