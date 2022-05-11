Денис Буцаев: Документ о мерах поддержки проектов за счет зеленых облигаций принят

Денис Буцаев: Документ о мерах поддержки проектов за счет зеленых облигаций принят
Денис Буцаев: Документ о мерах поддержки проектов за счет зеленых облигаций принят
Сегодня, 11:39ОбществоФото: pixabay.com
Генеральный директор ППК "РЭО" Денис Буцаев сообщил о принятом документе, направленном на оказание мер поддержки Российским экологическим оператором в условиях выпуска облигаций, включая зеленые.

Благодаря принятому документу РЭО сможет выбирать проекты строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и направлять финансирование на создание инфраструктуры ТКО, подчеркнул Буцаев, пишет РБК.

“Среди наиболее важных критериев отбора указывается необходимость импортозамещения оборудования на таких комплексах, что особенно актуально в сегодняшних экономических условиях. Кроме того, такие объекты должны обеспечивать достижение показателей нацпроекта “Экология”, а именно снизить захоронение отходов до 50%, а обработку ТКО довести до 100%”, - рассказал Денис Буцаев.

Кроме того, объект, претендующий на финансирование со стороны РЭО, должен входить в федеральную или территориальную схему обращения с ТКО. Если объект не включен в эту программу, но позволяет достичь показателей нацпроекта, то РЭО может принять решение о финансировании такого проекта.

Кроме того, немаловажным критерием является доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО которая не должна быть выше указанных в федпроекте “Комплексная система обращения с ТКО”.

Согласно документу, финансируемый РЭО проект должен присоединиться к Декларации устойчивого развития компаний, а также следовать отраслевому ESG-стандарту.

Отмечается, что собственные средства инвестора при финансировании инвестиционного проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения, должны быть не менее 5% от общего объема затрат по проекту и не менее 10% от объема капитальных затрат по инвестиционному проекту, реализуемому в рамках инвестиционного соглашения или иных формах.

“Предполагаемый срок сдачи объекта, финансируемого в рамках инвестиционного проекта, в эксплуатацию не должен превышать трех лет с даты начала финансирования ППК

"РЭО". Для получения финансирования инвестор должен предоставить гарантии исполнения обязательств по возврату займа полученного от РЭО”, - уточнил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

До этого, наблюдательный совет ППК "РЭО" поддержал выпуск облигаций в 2022 - 2024 годах на сумму 100 млрд рублей для финансирования возведения объектов в области обращения с ТКО, 50 млрд рублей из которых будут привлечены за счет инвесторов – как юридических, так и физических лиц, кроме того, облигации ещё на 50 млрд рублей выкупит Россельхозбанк.

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