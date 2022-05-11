Десятки рабочих и смена с 5 утра: кто и как убирает улицы в Нижнем Тагиле

Люди в сине-оранжевой форме — неотъемлемая часть города в любое время года. Зимой они убирают снег, весной и осенью — листву, а летом, помимо прочего, — последствия отдыхающих. В Нижнем Тагиле порядок на улицах круглосуточно наводят сотрудники местной компании «Тагилдорстрой», чья зона ответственности — Ленинский и Тагилстроевский районы.
Рабочий день начинается с восходом солнца и продолжается до поздней ночи. С пяти часов утра дорожники устраняют бытовой мусор на тротуарах и проезжей части, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Два человека обходят Гальянку, один убирает проспект Ленина, еще один проходит по проспекту Строителей, четвертый — с улицы Уральской по Горошникова, Красногвардейской, Фестивальной и так далее,пояснил руководитель дорожной службы.
В среднем каждый день местная компания выводит на улицы города порядка 30 рабочих и более 10 единиц техники. Так, 11 мая дорожная служба задействовала два погрузчика для сбора мусора и четыре самосвала для вывоза мешков. Помимо этого, работали три дорожных пылесоса и четыре поливомоечные машины.
Сегодня сотрудники работают преимущественно на Гальянке и Красном Камне, а так мы ежедневно убираем мусор на всех улицах города, ответил Игорь Васильев.
В этом году наведение порядка в городе началось с середины апреля: сотни жителей, в том числе чиновники, провели субботники.
За уборку Дзержинского района и Северного поселка ответственно ООО «УБТ-Сервис», Рудника и Тагилстроя — ООО «Капиталстрой», Пригородного района города — ИП Мацков. Обслуживает парки и скверы в городе местная компания «Комавтотранс», которая выиграла трехгодичный госконтракт на 130 млн рублей.