Илон Маск рассказал о сроках запуска ракеты Starship к Марсу

Илон Маск рассказал о сроках запуска ракеты Starship к Марсу
Илон Маск рассказал о сроках запуска ракеты Starship к Марсу
Сегодня, 13:03ОбществоФото: pxhere.com
Американский предприниматель, миллионер Илон Маск назвал сроки, когда неуправляемый космический корабль Starship может отправиться к Марсу.

Как пишет сайт 360tv.ru, американский предприниматель заявил, что беспилотный космический корабль может быть запущен к Марсу через три или пять лет. При успешном исходе миссии до конца текущего десятилетия можно будет отправить космический корабль с экипажем. Маск добавил, что организовывать полеты к Марсу можно один раз в двадцать шесть месяцев, когда планеты выстраиваются благоприятным для этого образом. Первая попытка запуска ракеты запланирована в ближайшие несколько месяцев. Напомним, ранее Илон Маск заявил, что намерен колонизировать Марс и для этого его компания начала сборку космической ракеты, которая сможет перевозить не только экипаж, но и грузы.

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