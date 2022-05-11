Мэр горевшего свердловского поселка обвинил в пожаре «особо одаренных» жителей

Небольшой пожар, по его словам, порывистый ветер унес в лес. В результате 50 пожарных и добровольцев боролись с огнем. Однако 10 мая ветер стал сильнее и огонь подобрался к поселку с нескольких сторон. Число пожарных на то время уже увеличилось до 140 человек, но сдержать огонь не удалось и загорелись жилые дома, сообщил Писцов.