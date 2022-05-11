Мэр горевшего свердловского поселка обвинил в пожаре «особо одаренных» жителей

Мэр горевшего свердловского поселка обвинил в пожаре «особо одаренных» жителей
Мэр горевшего свердловского поселка обвинил в пожаре «особо одаренных» жителей
Сегодня, 09:03ОбществоФото: 1MI
Мэр Березвского городского округа Евгений Писцов высказался о пожаре в поселке Безречный. По его словам, причиной стало сжигание мусора в частном секторе «особо одаренными» жителями 9 мая.

Небольшой пожар, по его словам, порывистый ветер унес в лес. В результате 50 пожарных и добровольцев боролись с огнем. Однако 10 мая ветер стал сильнее и огонь подобрался к поселку с нескольких сторон. Число пожарных на то время уже увеличилось до 140 человек, но сдержать огонь не удалось и загорелись жилые дома, сообщил Писцов.

Он добавил, что в поселке дежурят порядка 90 человек — это пожарные и добровольцы. 11 мая планируется продолжить борьбу с огнем. Владельцам сгоревших домов ущерб будет компенсирован.

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Новости УрФО
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