На участие в ПМЭФ-2022 подали заявки свыше 500 российских компаний

На участие в ПМЭФ-2022 подали заявки свыше 500 российских компаний
На участие в ПМЭФ-2022 подали заявки свыше 500 российских компаний
Сегодня, 18:08ОбществоФото: forumspb.com
25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум — 2022 соберет представителей свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей. 80 процентов из них будут представлены руководителями компаний. Лидирующая позиция — у IT-сектора.

Как сообщает rostovgazeta.ru, экономике РФ в нынешнем году приходится заниматься решением колоссальных проблем. А для этого необходимо как можно скорее адаптировать все процессы к работе в новых условиях. В то же время российские производители товаров и услуг получат огромные возможности, связанные с заменой импортных аналогов. Но при этом происходит разрушение устоявшихся цепочек поставок, ниже становится доступность зарубежных инвестиций и технологий. Для того чтобы ответить на эти вызовы, нужно вместе эффективно работать государству и бизнесу.

По мнению советника президента РФ Антона Кобякова, это необходимо делать путем укрепления делового партнерства. Бизнес, работающий в самых разных отраслях, активизируя свои связи, должен в ходе продуктивного диалога способствовать улучшению делового климата в России.

«Уверен, площадка ПМЭФ откроет новые возможности и векторы взаимодействия», — полагает чиновник.

Представителям бизнеса на площадках форума нужно будет сформулировать предложения, которые связаны с эффективным переходом к устойчивой модели развития экономики. Но при этом не должно быть ущерба окружающей среде. Им надо обсудить, как нужно взаимодействовать между собой частному бизнесу и предприятиям ОПК. Как с участием государства можно дать стимул крупным частным компаниям и оборонным предприятиям совместно вести большие инвестпроекты. Чем предприниматели могут помочь в создании высокотехнологичной продукции за счет использования потенциала, который есть у предприятий оборонного комплекса.

Мероприятия 25-го Петербургского международного экономического форума намечены на 15–18 июня. Холдинг 1MI выступит в качестве информационного партнера форума.

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