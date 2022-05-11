Нижне-Выйский сквер лидирует в голосовании за благоустройство в Нижнем Тагиле

В голосовании за благоустройство участвуют три объекта Нижнего Тагила: сквер «Нижне-Выйский», лесопарковая зона в поселке Рудник и общественная территория на Черноисточинском шоссе. Промежуточные итоги голосования стали известны утром 11 мая 2022 года.

Жители Нижнего Тагила отдали за сквер «Нижне-Выйский» 6919 голосов, лесопарковую зону 6248 голосов, а за общественную территорию на Черноисточинском шоссе 6278 голосов. Екатеринбуржцы тоже голосуют за свои объекты, и чаще выбирают летний парк «Уралмаш» и Преображенский парк в Академическом. Голосование проходит на сайте 66.gorodsreda.ru. В нем участвуют не менее 300 тысяч свердловчан. По словам министра региональной энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в голосовании принимают участие преимущественно жители небольших городов, которые предложили обустроить места отдыха в новых локациях, сделать необходимые реконструкции тех или иных объектов, а также «осовременить» вид городов и улучшить инфраструктуру, сообщает департамент информационной политики. В некоторых территориях сейчас количество голосов примерно одинаковое, и решающим в голосовании может стать любой дополнительный голос. Смирнов также сообщил, что голосование будет длиться еще около месяца, а это значит, что ситуация с лидирующими объектами вполне может измениться. Голосовать могут все свердловчане от 14 лет. Благодаря выбору свердловчан на Среднем Урале сейчас благоустроено более 1300 различных городских территорий: парки, скверы, дворы, площади и набережные. Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас идет реконструкция и благоустройство многих городских объектов в связи с приближающимся 300-летием города, которое состоится в августе этого года. Дополнительные средства выделены на реконструкцию «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле

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