Отключение отопления началось в Нижнем Тагиле

Отключение отопления началось в Нижнем Тагиле
Отключение отопления началось в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:46ОбществоФото: 1MI
11 мая в Нижнем Тагиле началось отключение отопления в квартирах и зданиях в разных районах города.

По словам жительницы улицы Красноармейская, батареи стали холодными еще утром.

Сразу в квартире стало легче дышать, а то из-за смога были закрыты все окна. Сами радиаторы мы давно уже отключили, но жар от стояков все равно шел, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Выи.

Другие подписчики сообщили, что в Алтайском микрорайоне на Вагонке отопление пропало днем, а в одном из офисных зданий на улице Ломоносова в центре города — до обеда.

Приехала с работы домой — батареи уже холодные. Вроде минусовых температур уже не ожидается, поделилась тагильчанка с Тагилстроя.

Напомним, отключение отопления началось в Нижнем Тагиле раньше срока из-за высоких среднесуточных температур. Ранее батареи отключали с 15 мая.

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