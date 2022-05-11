По словам жительницы улицы Красноармейская, батареи стали холодными еще утром.
Сразу в квартире стало легче дышать, а то из-за смога были закрыты все окна. Сами радиаторы мы давно уже отключили, но жар от стояков все равно шел, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Выи.
Другие подписчики сообщили, что в Алтайском микрорайоне на Вагонке отопление пропало днем, а в одном из офисных зданий на улице Ломоносова в центре города — до обеда.
Приехала с работы домой — батареи уже холодные. Вроде минусовых температур уже не ожидается, поделилась тагильчанка с Тагилстроя.
Напомним, отключение отопления началось в Нижнем Тагиле раньше срока из-за высоких среднесуточных температур. Ранее батареи отключали с 15 мая.