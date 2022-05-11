Поклонники Булата Окуджавы снова посетят Нижний Тагил

Поклонники творчества Булата Окуджавы приедут в Нижний Тагил для участия в VIII всероссийском фестивале-конкурсе «Возьмемся за руки, друзья…» из Челябинской, Тюменской, Курганской, Ростовской, Иркутской и Свердловской областей. Также прибудут участники из ДНР. Фестиваль пройдет 13 и 14 мая.

Песни, стихотворения и проза Булата Окуджавы будут звучать в санатории «Ключики» и в драмтеатре, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Среди гостей будут замдиректора Государственного Мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкино Наталья Морозова, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Сергей Безруков. Также в Нижний Тагил приедут барды: Андрей Крамаренко из Москвы и Константин Вихляев из Ялты. 13 мая в санатории «Ключики» состоится круглый стол с членами жюри конкурса. Во время беседы участники смогут задавать вопросы и узнать мнение экспертов обо всех выступлениях. Во главе жюри будет Александр Пантыкин — председатель регионального Союза композиторов. 14 мая в полдень в драмтеатре пройдет концерт победителей. В 17 часов Олег Погудин выступит со своей программой «Песни Булата Окуджавы». Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас проходит реконструкция «Дома Окуджавы» к предстоящему юбилею города. Ремонтные работы планируется окончить в июле 2022 года, а в День города обновленный культурный центр смогут посетить все желающие. Дополнительные средства выделены на реконструкцию «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле

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