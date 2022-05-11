Поклонники Булата Окуджавы снова посетят Нижний Тагил

Поклонники Булата Окуджавы снова посетят Нижний Тагил
Поклонники Булата Окуджавы снова посетят Нижний Тагил
Сегодня, 20:44ОбществоФото: 1МI
Поклонники творчества Булата Окуджавы приедут в Нижний Тагил для участия в VIII всероссийском фестивале-конкурсе «Возьмемся за руки, друзья…» из Челябинской, Тюменской, Курганской, Ростовской, Иркутской и Свердловской областей. Также прибудут участники из ДНР. Фестиваль пройдет 13 и 14 мая.

Песни, стихотворения и проза Булата Окуджавы будут звучать в санатории «Ключики» и в драмтеатре, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Среди гостей будут замдиректора Государственного Мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкино Наталья Морозова, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Сергей Безруков. Также в Нижний Тагил приедут барды: Андрей Крамаренко из Москвы и Константин Вихляев из Ялты.

13 мая в санатории «Ключики» состоится круглый стол с членами жюри конкурса. Во время беседы участники смогут задавать вопросы и узнать мнение экспертов обо всех выступлениях. Во главе жюри будет Александр Пантыкин — председатель регионального Союза композиторов.

14 мая в полдень в драмтеатре пройдет концерт победителей. В 17 часов Олег Погудин выступит со своей программой «Песни Булата Окуджавы».

Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас проходит реконструкция «Дома Окуджавы» к предстоящему юбилею города. Ремонтные работы планируется окончить в июле 2022 года, а в День города обновленный культурный центр смогут посетить все желающие.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьфестивальобществоБулат ОкуджаваНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы