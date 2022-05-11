Поклонники Булата Окуджавы снова посетят Нижний Тагил

Песни, стихотворения и проза Булата Окуджавы будут звучать в санатории «Ключики» и в драмтеатре, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Среди гостей будут замдиректора Государственного Мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкино Наталья Морозова, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Сергей Безруков. Также в Нижний Тагил приедут барды: Андрей Крамаренко из Москвы и Константин Вихляев из Ялты.
13 мая в санатории «Ключики» состоится круглый стол с членами жюри конкурса. Во время беседы участники смогут задавать вопросы и узнать мнение экспертов обо всех выступлениях. Во главе жюри будет Александр Пантыкин — председатель регионального Союза композиторов.
14 мая в полдень в драмтеатре пройдет концерт победителей. В 17 часов Олег Погудин выступит со своей программой «Песни Булата Окуджавы».
Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас проходит реконструкция «Дома Окуджавы» к предстоящему юбилею города. Ремонтные работы планируется окончить в июле 2022 года, а в День города обновленный культурный центр смогут посетить все желающие.