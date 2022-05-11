Собственный сериал ОК «Пять с плюсом» получил приз за «Лучший монтаж»

Собственный сериал ОК «Пять с плюсом» получил приз за «Лучший монтаж»

Собственный сериал ОК «Пять с плюсом» получил приз за «Лучший монтаж»

Вчера, 16:16
Общество
Фото: Одноклассники
Оригинальный сериал социальной сети Одноклассники «Пять с плюсом» (FRIENDMATES) получил награду на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series.

Ситкому присудили приз за «Лучший монтаж». Первый эпизод сериала зрители увидят в кинотеатре Буэнос-Айреса 30 июня.

Аргентинский фестиваль BUEIFF Web Series является частью престижного Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе (Buenos Aires International Film Festival (BUEIFF).

Комедийный сериал «Пять с плюсом» вышел в преддверии 15-летия ОК в марте 2021 года. Режиссёром ситкома выступила Дина Штурманова, продюсерами — Ольга Володина, Елена Котунова и Кирилл Егоров. Главные роли в сериале исполнили Лукерья Ильяшенко, Артём Цуканов, Дмитрий Ендальцев, Артём Ешкин и Баин Бовальдинов. Работа над монтажом сериала велась под руководством Александра Пака.

В центре сюжета молодая пара Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артём Цуканов), которая решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. На протяжении всего сезона главные герои учатся брать ответственность за свои решения и поступки и обретают новых настоящих друзей.

За время показа сериал суммарно собрал более 59 млн просмотров от 9 млн зрителей. Cитком привлек внимание людей разного возраста и интересов — чаще всего его смотрели пользователи 35-44 лет. Также «Пять с плюсом» вызвал интерес и у более старшего поколения от 55 до 69 лет, а также людей 25-34 лет. Смотрение сериала отражает текущий тренд на мобильное потребление контента: 87% зрителей смотрели ситком через приложение ОК на iOS и Android, и 13% — с компьютера.

Все подробности в блоге ОК: https://insideok.ru

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