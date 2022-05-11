Стала известна дата рассеивания едкого смога в Свердловской области

Стала известна дата рассеивания едкого смога в Свердловской области
Стала известна дата рассеивания едкого смога в Свердловской области
Сегодня, 15:48ОбществоФото: TagilCity.ru
По мнению свердловских синоптиков смог в регионе рассеется 12 мая.

Синоптик Галина Шепоренко назвала дату рассеивания смога в Свердловской области. Предположительно это произойдет завтра, 12 мая.

Произойти это должно благодаря ветру, который должен будет сменить свое положение к юго-западу.

Отмечается, что ранее в МЧС рассказали, что причиной смога стал сильный природный пожар в Березовском. Ранее жители разных районов региона, в частности Нижнего Тагила, жаловались на недомогание из-за такого природного явления.

Напомним, что в период смога врачи советуют меньше времени проводить на улице, носить маски, промывать глава, нос и горло, а также избегать курения.

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