Стала известна дата рассеивания едкого смога в Свердловской области

Синоптик Галина Шепоренко назвала дату рассеивания смога в Свердловской области. Предположительно это произойдет завтра, 12 мая.
Произойти это должно благодаря ветру, который должен будет сменить свое положение к юго-западу.
Отмечается, что ранее в МЧС рассказали, что причиной смога стал сильный природный пожар в Березовском. Ранее жители разных районов региона, в частности Нижнего Тагила, жаловались на недомогание из-за такого природного явления.
Напомним, что в период смога врачи советуют меньше времени проводить на улице, носить маски, промывать глава, нос и горло, а также избегать курения.