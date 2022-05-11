Ветераны ВОВ из Нижнего Тагила получили поздравления с праздником

Ветеранов Отечественной войны 1941–1945 годов из Нижнего Тагила с Днем Победы поздравили представители властей на всех уровнях — от тагильского мэра Владислава Пинаева до депутатов местной думы. Ни один ветеран не остался без внимания и подарков.

Поздравил с Днем Победы фронтовиков глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Градоначальник побывал в гостях у Николая Петровича Анисимова и Александра Васильевича Федина. Оба ветерана встретили мэра за праздничным столом. Глава Нижнего Тагила поздравил фронтовиков с Днем Победы Депутат Нижнетагильской городской думы Александр Петров побывал в гостях у ветерана Андрея Степановича Исаченко. Фронтовику в этом году исполнится 95 лет. Фото: Александр Петров Важно помнить подвиг наших ветеранов, которые противостояли фашизму в те далекие годы. И сейчас в это непростое время мы должны достойно нести бремя потомков великих людей, великого поколения, поделился Александр Петров. Ветераны тыла получили поздравления от коллективов крупных предприятий Нижнего Тагила. Например, представители «Уралвагонзавода» вручили подарки и выразили слова благодарности труженицам тыла Любови Николаевне Ципис и Елене Прокопьевне Парфентьевой. Фото: страница Константина Захарова «ВКонтакте» Отдельно бывшую сотрудницу УВЗ Евгению Клементьеву, которой в 2022 году исполнилось 100 лет, поздравил депутат Государственной думы РФ от Нижнего Тагила Константин Захаров. В 20 лет тагильчанка ушла на фронт добровольцем и попала в войска ПВО. Отделение под командованием Евгении Герасимовны защищало небо над Москвой. По окончанию войны девушка вернулась на родной Уралвагонзавод, которому впоследствии отдала 34 года своей жизни. Евгения Герасимовна буквально всё вокруг заряжает невероятно светлым оптимизмом, поделился в соцсетях Константин Захаров. Ветеранов войны из Горноуральского городского округа поздравляли не только руководство ГГО, но и депутаты и представители МУПов. Например, в селе Покровское местные власти организовали праздничный концерт у ветерана дома. А в поселке Горноуральский главу ГГО Дмитрия Летникова, председателя пригородной думы Владимира Доможирова и местный коллектив тепло встретила ветеран Зоя Кубрикова. Фото: страница Дмитрия Летникова в соцсетях Рассказала об ужасах фашистских концлагерей, через которые она прошла,поделился в соцсетях эмоциями от встречи глава ГГО Дмитрий Летников.

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