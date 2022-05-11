ВКонтакте запустила мобильное приложение VK Клипы — с новой камерой 60 FPS

«VK Клипы объединяют миллионы талантов, привлекающих внимание миллионов зрителей, и мы рады сегодня представить новое мобильное приложение, где всё будет только про творчество и только про короткие вертикальные видео. С момента запуска сервиса в 2020-м и публичного анонса отдельного приложения в прошлом году интерес к нашей платформе рос непрерывно. Благодаря нововведениям и эксклюзивным возможностям новых камеры и редактора, развитию рекомендательной системы VK Клипов всё больше авторов, в особенности новые клиперы, снимающие вовлекающий контент, попадают в топы и набирают охваты и подписчиков».