Бизнесмены обсудят возможности реки Чусовая приносить доход

Освоение реки Чусовой как единого туристического пространства». В семинаре примут участие 80 бизнесменов. Как пишет «Джаст Медиа», задача семинара — рассказать про правовые аспекты в организации сельского туризма, о культурно-исторических ресурсах территории, показать различные форматы сельского гостеприимства и поговорить о возможностях интерактивных видов туризма, таких как рыбалка и охота. Например, Финляндия — страна, с таким же климатом, примерно такой же природой как у нас, уже давно успешно освоила сельский туризм, который приносит ей хороший доход. У нас — богаче история, разнообразнее ландшафт, но не так развита туристская инфраструктура, а понятие сельский туризм только входит в наш лексикон. В рамках семинара участники смогут поделиться своим опытом, наладить деловые отношения и договорится о совместной единой сети маршрутов по реке Чусовой.