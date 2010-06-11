Должникам за услуги ЖКХ в г. Нижний Тагил стоит готовиться к судебным искам
11 июня 2010, 15:43ОбществоArtem
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Долги тагильчан за услуги ЖКХ составляют сегодня 180 миллионов рублей.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, такая информация прозвучала на видеоконференции областного премьера Анатолия Гредина с главами муниципалитетов. Там обсудили итоги прошлого отопительного сезона и подготовку к будущему. При долгах населения в 180 миллионов рублей в тагильских судах сегодня имеются материалы по взысканию только 15 процентов этой суммы. Премьер Гредин считает, что иски в суды должны быть поданы, минимум, на каждого второго должника.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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