«Дом предпринимателя» появится в г. Нижний Тагил

По мнению организаторов, «Дом предпринимателя» должен создавать условия для творческой самореализации тагильчан, для ведения предпринимателями здорового образа жизни. Еще одно направление - информационное обеспечение малого и среднего бизнеса. Ну а главная цель нового партнерства – повышение имиджа местного предпринимателя, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.