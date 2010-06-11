«Дом предпринимателя» появится в г. Нижний Тагил
11 июня 2010, 15:26ОбществоArtem
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Некоммерческое партнерство с таким названием создается в городе.
По мнению организаторов, «Дом предпринимателя» должен создавать условия для творческой самореализации тагильчан, для ведения предпринимателями здорового образа жизни. Еще одно направление - информационное обеспечение малого и среднего бизнеса. Ну а главная цель нового партнерства – повышение имиджа местного предпринимателя, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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