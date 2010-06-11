«Евраз» приступил к реконструкции рельсового производства НТМК

Как рассказали нам в департаменте по связям со СМИ «Евраза», реализация проекта позволит выпускать на НТМК 25-метровые рельсы объемной закалки с высокой чистотой поверхности. На предприятие уже доставлены основные узлы гидросбива - высокопроизводительной системы для улучшения качества поверхности рельсов. На участке стана начались работы по монтажу клеймовочной машины австрийского производства. Внедрение этого оборудования даст возможность полностью удовлетворить требования РЖД и увеличить объем поставок на экспорт. Для повышения качества холодной отделки рельсов на НТМК будут установлены два современных пресса, которые позволят править рельсы в нескольких плоскостях. После установки нового оборудования производство рельсов на НТМК планируется увеличить на 100 тысяч тонн, до 550-ти тысяч в год.