ГИМС отправляются в рейды по пляжам и базам маломерных судов

На сегодня только 14 пляжей Свердловской области получили разрешения. В Нижнем Тагиле такой пляж только один - в санатории-профилактории «Леневка». Как рассказал нам начальник поисково-спасательной группы Владимир Александренко, главный городской пляж еще не готов к приему горожан. Водолазы пока не обследовали дно – отметил Владимир Александренко.Пока вода в прудах холодная, и вряд ли найдутся желающие купаться. Но с наступлением устойчивого тепла все поедут отдыхать к загородным водоемам, выбирать которые стоит очень аккуратно.