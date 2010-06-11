ГИМС отправляются в рейды по пляжам и базам маломерных судов
11 июня 2010, 15:16ОбществоArtem
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В Свердловской области стартовала профилактическая операция «Пляж-2010».
На сегодня только 14 пляжей Свердловской области получили разрешения. В Нижнем Тагиле такой пляж только один - в санатории-профилактории «Леневка». Как рассказал нам начальник поисково-спасательной группы Владимир Александренко, главный городской пляж еще не готов к приему горожан. Водолазы пока не обследовали дно – отметил Владимир Александренко.Пока вода в прудах холодная, и вряд ли найдутся желающие купаться. Но с наступлением устойчивого тепла все поедут отдыхать к загородным водоемам, выбирать которые стоит очень аккуратно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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