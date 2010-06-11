С начала июня уже два дошкольника пострадали на дорогах г. Нижний Тагил

В связи с этим инспекторы напоминают, что в городе продолжается операция «Внимание, дети!». Взрослым не стоит оставлять детей без присмотра в тех местах, где они могут оказаться на проезжей части. А родителям, планирующим в выходные поездки с детьми, стоит помнить о том, что перевозить ребёнка нужно только в автокресле.