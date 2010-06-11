С начала июня уже два дошкольника пострадали на дорогах г. Нижний Тагил
11 июня 2010, 15:09ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Такую нерадостную статистику приводит отделение пропаганды нижнетагильской ГИБДД.
В связи с этим инспекторы напоминают, что в городе продолжается операция «Внимание, дети!». Взрослым не стоит оставлять детей без присмотра в тех местах, где они могут оказаться на проезжей части. А родителям, планирующим в выходные поездки с детьми, стоит помнить о том, что перевозить ребёнка нужно только в автокресле.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей