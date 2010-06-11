Сотрудникам Тагил-ТВ сегодня перечислили зарплату за апрель
11 июня 2010, 15:40ОбществоArtem
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Как рассказала нам директор телекомпании Надежда Мартиросова, на погашение части долга перевели деньги учредители.
Остальное было выплачено из доходов Тагил-ТВ. Журналисты получат зарплату за апрель и аванс за май, уточнила Надежда Мартиросова. Разобраться в том, что происходит в МАУ «Тагил-ТВ» решила и мэр города. Сегодня вечером Валентина Исаева встретится с коллективом телекомпании. Как отметила Надежда Мартиросова, на встречу приглашены также заместители главы города, они будут готовы ответит на все вопросы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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