Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
11 июня 2010, 15:28ОбществоArtem
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По данным информационно-аналитического управления муниципалитета, в числе претендентов – директор ДК «Юбилейный» Лидия Кирпиченко, управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев и почетный ветеран металлургического комбината Анатолий Якорев.
Кто из претендентов пополнит в этом году список «Почетных граждан города», станет известно накануне Дня города. Депутатам Нижнетагильской городской Думы предстоит выбрать единственного, кого признают достойным данного звания в 2010 году.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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