Товары из Китая подорожают во всем мире
11 июня 2010, 14:48ОбществоArtem
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Дело в том, что власти поднебесной решили поднять фабричным рабочим зарплату.
Экономисты обещают, что это вызовет рост цен на прежде дешевые товары – от пуховиков и другой одежды до электроники и строительных материалов. Как отмечает ГородФМ, таким способом правительство КНР пытается реализовать мечту, чтобы страна перешла от массового экспорта игрушек к высоким технологиям. Кроме того, власти Пекина надеются, что рост зарплат повысит уровень жизни китайцев и повысит внутреннее потребление.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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