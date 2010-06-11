Товары из Китая подорожают во всем мире

Экономисты обещают, что это вызовет рост цен на прежде дешевые товары – от пуховиков и другой одежды до электроники и строительных материалов. Как отмечает ГородФМ, таким способом правительство КНР пытается реализовать мечту, чтобы страна перешла от массового экспорта игрушек к высоким технологиям. Кроме того, власти Пекина надеются, что рост зарплат повысит уровень жизни китайцев и повысит внутреннее потребление.