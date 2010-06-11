Уралвагонзавод презентуют в Париже
11 июня 2010, 15:31ОбществоArtem
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Свердловская делегация представит на выставке во Франции Уралвагонзавод. Губернатор Александр Мишарин возглавляет свердловскую делегацию, которая примет участие в открытии Российской национальной выставки в Париже.
Там пройдёт презентация Свердловской области и «круглый стол» с французскими предпринимателями, сообщает департамент информполитики губернатора. Губернатора в поездке сопровождает и гендиректор НПК УВЗ Олег Сиенко. Среди 130 стран - внешнеторговых партнеров Среднего Урала - Франция входит в пятерку лидеров. Сотрудничаем в машиностроении, электротехнике и производстве стройматериалов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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