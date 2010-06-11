Уралвагонзавод презентуют в Париже

Там пройдёт презентация Свердловской области и «круглый стол» с французскими предпринимателями, сообщает департамент информполитики губернатора. Губернатора в поездке сопровождает и гендиректор НПК УВЗ Олег Сиенко. Среди 130 стран - внешнеторговых партнеров Среднего Урала - Франция входит в пятерку лидеров. Сотрудничаем в машиностроении, электротехнике и производстве стройматериалов.