В г. Нижний Тагил количество контрафакта увеличилось в три раза
11 июня 2010, 15:05ОбществоArtem
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С начала этого года сотрудниками Нижнетагильской таможни совместно с территориальными органами МВД, из торговой сети изъято порядка 800 единиц продукции, обладающей признаками контрафакта.
Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 3 раза. Весь изъятый товар - спортивная одежда и обувь, маркированная логотипами известных фирм - «Lacoste», «Adidas», «Umbro», «Nike». По решению суда почти 500 единиц товара уже признаны контрафактом. Как рассказали нам в нижнетагильской таможне, если доказано нелегальное происхождение товара, прода¬вец вынужден расстать¬ся с партией и заплатить штраф за административное правонарушение. Возможна и уголовная ответственность. А «пиратская» продукция, как правило, по решению суда под¬лежит уничтожению.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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