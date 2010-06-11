В г. Нижний Тагил количество контрафакта увеличилось в три раза

Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 3 раза. Весь изъятый товар - спортивная одежда и обувь, маркированная логотипами известных фирм - «Lacoste», «Adidas», «Umbro», «Nike». По решению суда почти 500 единиц товара уже признаны контрафактом. Как рассказали нам в нижнетагильской таможне, если доказано нелегальное происхождение товара, прода¬вец вынужден расстать¬ся с партией и заплатить штраф за административное правонарушение. Возможна и уголовная ответственность. А «пиратская» продукция, как правило, по решению суда под¬лежит уничтожению.