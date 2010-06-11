В г. Нижний Тагил воры посягнули на музыку
11 июня 2010, 15:00ОбществоArtem
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Необычная кража произошла в ночь на 10-е июня. Из склада ГДДЮТ на Красногвардейской пропали духовые инструменты. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Но преступники были очень далеки от музыки. Как выяснилось, музыкальные инструменты им были интересны только как цветмет. Сотрудники милиции вычислили похитителей. Ими оказались воспитанники детского дома, расположенного поблизости от дворца. В пункте приема цветных металлов духовые инструменты нашли и вернули владельцам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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