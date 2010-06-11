В пригороде г. Нижний Тагил активизировались «телефонные мошенники»

«Телефонные мошенники» нацелились на сельчан. Так, в ночь на 10-е июня сразу два случая произошли в поселке Новоасбест. Схема классическая. Пожилой женщине среди ночи позвонили по стационарному телефону и сообщили, что ее сын попал в аварию и сбил женщину. Чтобы его спасти, срочно требуются деньги. Курьеру женщина передала 40 тысяч рублей. А вот вторая потенциальная жертва мошенников была осмотрительнее. После такого же тревожного ночного звонка она попросила дать ей 10 минут, чтобы собраться с мыслями. За это время она успела перезвонить родным и убедиться, что в ее семье нет никаких ЧП. А в конце мая точно такие же телефонные мошенники поработали в поселке Уралец. И тоже за одну ночь у двух пожилых местных жительниц под аналогичными предлогами выманили 12 и 30 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов просят жителей пригорода быть внимательными и осмотрительными. Если вам сообщают о беде с родственником, созвонитесь с ним и убедитесь, что все в порядке.