Алена Свиридова попала в ДТП
11 июня 2012, 09:03ОбществоРОман БОТов
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Известная российская певица Алена Свиридова попала в аварию на территории Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы местного управления ГАИ. Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье вечером. Автомобиль Audi, в котором и находилась Свиридова, выезжал с второстепенной дороги на главную.
В этот момент в иномарку врезался ВАЗ. По информации ГАИ, «Жигули» двигались в попутном направлении. Источник отмечает, что за рулем Audi была не певица, а «другой человек». Также есть информация, что в аварии никто не пострадал. «Авария пустяковая: у одной машины помято крыло, у другой - задняя дверь», - цитирует источник пресс-службу ГАИ.
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