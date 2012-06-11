Алена Свиридова попала в ДТП

В этот момент в иномарку врезался ВАЗ. По информации ГАИ, «Жигули» двигались в попутном направлении. Источник отмечает, что за рулем Audi была не певица, а «другой человек». Также есть информация, что в аварии никто не пострадал. «Авария пустяковая: у одной машины помято крыло, у другой - задняя дверь», - цитирует источник пресс-службу ГАИ.