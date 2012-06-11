«Бурановские бабушки» получили удостоверения ГИБДД
11 июня 2012, 09:10ОбществоРОман БОТов
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Выступление Бабушек на Евровидении растопило суровые сердца блюстителей порядка на дорогах, и Госавтоинспекция Удмуртии решила принять коллектив в свои ряды — в качестве внештатных сотрудников. Как сообщает официальный сайт ГИБДД в Бурановском Доме культуры глава ГИБДД региона Альберт Галимов от лица всех сотрудников Госавтоинспекции поздравил Бабушек с успешным выступлением на Евровидении-2012 и вручил им удостоверения внештатных сотрудников по пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. В мероприятии приняли участие и юные инспекторы движения Бурановской средней школы, которые показали оригинальное художественное выступление, где призвали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.
В конце встречи Бурановские бабушки исполнили задорную песню и пожелали всем участникам дорожного движения безопасных дорог.
Фото: medwedew.de
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