Появились подробности о новом Hyundai Accent
11 июня 2012, 09:07ОбществоРОман БОТов
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Согласно информации «Automotorblog», корейский производитель намерен в 2013 году обновить популярную во всем мире модель Accent. Сообщается, что автомобиль будет выгодно отличаться от конкурентов широким набором дополнительных опций. Так, уже в базовом исполнении автомобиль получит подогрев боковых зеркал, аудиосистему с поддержкой MP3, кондиционер и USB-интерфейс.
В более дорогой комплектации появится люк с электроприводом и климат-контроль. Однако если верить данным источника, основную ставку производитель сделает на экономичность. Hyundai Accent может стать самым экономичным автомобилем в своем классе.
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