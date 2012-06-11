Себастьян Феттель примет участие в «Гонке чемпионов»
11 июня 2012, 09:00ОбществоРОман БОТов
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Действующий чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель стал первым пилотом, подтвердившим свое участие в ежегодной «Гонке чемпионов». Как сообщает официальный сайт этого мероприятия, в 2012 году соревнование пройдет 15-16 декабря. Трассу для парных заездов проложат на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке – столице Таиланда.
Феттель участвует в «Гонке чемпионов» последние пять лет. Все это время пилот Red Bull выступает в составе сборной Германии, а его напарником является Михаэль Шумахер. За прошедшие годы немцы ни разу не проиграли «Кубок наций», став пятикратными победителями «Гонки чемпионов» в командном зачете. Тем не менее, в индивидуальных соревнованиях лучшим результатом Феттеля остается выход в полуфинал в 2009 и 2010 году.
Фото James Moy Photography
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