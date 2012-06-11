Себастьян Феттель примет участие в «Гонке чемпионов»

Феттель участвует в «Гонке чемпионов» последние пять лет. Все это время пилот Red Bull выступает в составе сборной Германии, а его напарником является Михаэль Шумахер. За прошедшие годы немцы ни разу не проиграли «Кубок наций», став пятикратными победителями «Гонки чемпионов» в командном зачете. Тем не менее, в индивидуальных соревнованиях лучшим результатом Феттеля остается выход в полуфинал в 2009 и 2010 году.