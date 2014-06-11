Две победы – два Никиты. TagilCity.ru вручил тагильчанам сертификаты от Redbox (ФОТО)

Интересно, но оба наших победителя носят имя Никита - участники №20 и №28. Ребята молодые, за заветными призами в редакцию TagilCity.ru пришли в компании друзей. Оба любят участвовать в конкурсах, оба любят побеждать. А кто же не любит?

Никита №28, который на скейте, признался, что свою яркую фотографию сделал с первого раза. На скейтборде стоит уже года три, но в TagilCity.ru, к сожалению, пришел без него. О конкурсе парню рассказали друзья, Никита охотно согласился поучаствовать. Кстати, уже известно, что в этот же день Никита потратил свой сертификат в магазине Redbox.

Никита №20, победитель по голосам, рассказал журналисту, что идея фотографии пришла сама собой. Случайно нашел в Нижнем Тагиле место с логотипами известных спортивных марок, какие-то добавил сам – вот и получилось победное фото. У Никиты много друзей, которые охотно его поддержали. Кстати, наши Никиты знакомы.