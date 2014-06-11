Экопродукция ISOVER в Славдом
Компания Славдом стала официальным представителем марки ISOVER в России. В мае компании заключили соответствующий договор.
Компания Славдом стала официальным представителем марки ISOVER в России. В мае компании заключили соответствующий договор.
ISOVER – это единственный в России производитель утеплителя из стекловолокна и каменного волокна. История компании насчитывает уже 20 лет. Производство ISOVER налажено на собственных заводах, расположенных в нашей стране. В 2012 году компания ISOVER стала обладателем двух экологических маркировок «Листок Жизни» и EcoMaterial. Это означает, что данная теплоизоляция безопасна для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
ISOVER – это защита дома в условиях очень низких температур. Эта продукция сохранит комфортную температуру в доме даже в условиях арктической зимы.
Компания Славдом предлагает своим клиентам весь ассортимент теплоизолирующих материалов ISOVER для крыши и стен дома.
Подробную информацию по данной продукции Вы можете получить у консультантов отдела продаж компании Славдом.