Экопродукция ISOVER в Славдом

ISOVER – это единственный в России производитель утеплителя из стекловолокна и каменного волокна. История компании насчитывает уже 20 лет. Производство ISOVER налажено на собственных заводах, расположенных в нашей стране. В 2012 году компания ISOVER стала обладателем двух экологических маркировок «Листок Жизни» и EcoMaterial. Это означает, что данная теплоизоляция безопасна для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.