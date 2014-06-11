Идет сбор заявок на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле
11 июня 2014, 12:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Надоело каждый раз перепрыгивать через дыры в старом асфальте? Не можете смотреть, как пожилые люди преодолевают сложные участки в вашем дворе, а мамочки с колясками вообще обходят стороной, даже если не по пути?
В общественном движении «Тагил без ям» уверенно заявляют, что каждый житель города может повлиять на ремонт дорог. В настоящее время происходит сбор заявок на ремонт тротуаров.
Чтобы оставить заявку, необходимо сообщить название улицы и прикрепить несколько фотографий тротуара по данному адресу. Заявки принимаются на почту anamnesis3250@mail.ru до 15 июня.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей