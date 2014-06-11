Общественники недовольны работой «УБТ-Сервис»: «Был мусор – стала дорога» (ФОТО)

Данный подрядчик, пишет «Тагил без ям», выполнял асфальтирование улицы Басова, что на Вагонке. Предоставлены фотографии с места работ, а также комментарии по поводу ремонта.

На фото видно, что укладка асфальта велась на грязное, неочищенное покрытие – возможно, у дорожников остался асфальт и они решили присыпать вагонские ямы. Как были, с мусором и грязью. И под каток. А если обратить внимание на то, как выполнен переход от нового асфальта к старому дорожному покрытию, то можно понять, почему остался асфальт.

Фотографии с сайта «Тагил без ям»

За комментарием TagilCity.ru обратился к начальнику производства «УБТ-Сервис» Халтурину Дмитрию Евгеньевичу. Специалист сообщил, что с предъявленными претензиями фирма категорически не согласна.

Я не согласен, с тем, что работы велись на грязном покрытии. Кое-какие работы ручные еще не доделаны в связи с погодными условиями, примыкания, пешеходные сходы-заходы. Это всё будут доделывать. Мы «за» любые замечания, готовы исправлять, сотрудничать. Понимаем, что мы тоже не идеальные. Мы «за» то, чтобы в Тагиле были хорошие дороги и чтобы они долго служили.

Известно, что данные материалы были направлены в МУП «Служба Заказчика городского хозяйства». В настоящее время необходимый специалист СЗГХ находится в отпуске, поэтому с информацией он ознакомится в ближайший понедельник.

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