Перевозки грузов морским транспортом на дальние расстояния

Морские перевозки дают клиентам возможность значительно сокращать транспортные расходы. Это повышает конкурентоспособность перевозимых товаров на различных рынках и позволяет устанавливать более низкие цены. Современные океанские лайнеры, посредством которых осуществляется транспортировка, способны принимать на борт несколько тысяч тонн груза. На кораблях отправляют сыпучие, жидкие грузы, различные товары и автомобили. Это единственный вид транспорта, благодаря которому на наш континент попадают машины из Японии или США. Суда оснащаются сверх технологичными системами безопасности, и поэтому на них можно перевозить легковоспламеняющиеся вещества.

Особенности морского транспорта

Основная отличительная черта морского транспорта - это его большая грузоподъемность. Этим способом наиболее выгодно и удобно транспортировать крупные партии различных товаров в межконтинентальном сообщении.Основной специализацией морского транспорта является перевозка грузов навалом (руда, уголь или зерновые); перевозка жидких наливных грузов (нефтепродукты или удобрения); контейнерная перевозка грузов (товар доставляется в опечатанном контейнере); перевозка крупногабаритных и крупнотоннажных конструкций.

Преимущества морских перевозок:

этот способ является самым дешевым для перевозки на большие расстояния

морской транспорт имеет значительную грузоподъемность и способен перевозить грузы практически любых габаритов за один рейс

мобильность и гибкость, выраженные в легкой и быстрой смене маршрута грузоперевозок, в зависимости от пожеланий и потребностей заказчика

высокая степень безопасности транспортировки

это не самый быстрый вид транспорта, поэтому отправлять морским транспортом скоропортящиеся продукты нет смысла

отсутствие круглогодичной навигации в некоторых отдаленных районах делает невозможным перевозку в определенные сезоны

не возможно доставить груз от двери до двери, поэтому из морского порта груз забирает сам покупатель или транспортная компания

Благодаря контейнерным перевозкам появляется возможность доставки любых видов товара, любого объема и веса. При таком виде перевозок вам гарантирована сохранность груза ввиду отсутствия перегрузки из одного типа транспорта в другой. На протяжении всего пути товар будет находиться в опломбированном железном контейнере.

Продуманное устройство металлических контейнеров и новые технологии, позволяют осуществить погрузочно-разгрузочные работы быстро, не тревожа находящийся внутри контейнера груз. Существуют специально оборудованные боксы для перевозки машин, станков, а также боксы поддерживающие минусовую температуру. Благодаря этому можно транспортировать замороженные продукты на дальние расстояния.