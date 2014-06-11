Полицейские приняли участие в конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По условиям конкурса участниками могут стать семейные пары в возрасте до 35 лет, состоящие в зарегистрированном в браке и имеющие детей.

Накануне состоялся отборочный этап конкурса в Тагилстроевском районе. Впервые в творческом конкурсе принимали участие семьи сотрудников правоохранительных органов: полицейский роты № 3 ОБ ППС Евгений Ионас с супругой Ириной и сыном Кириллом и полицейский-водитель ММУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Усатов с женой Гюзелью и сынишкой Димой.

Всего в районном этапе приняли участие пять семей. Конкурсантов приветствовали в уютном зале Дома творчества, где царила теплая семейная атмосфера, где собрались все те, кто убежден, что семья – это пристань, крепость, земной рай, который защищает от многих невзгод и дает вдохновение душе.

Первый конкурс, в котором пробовали свои силы семьи – «Визитная карточка», где участники должны были рассказать о своих семьях, традициях и увлечениях. Семейные пары проявили здесь огромную фантазию: подготовили видеоролики о семейной жизни, использовали музыкальные композиции.

Второй конкурс – «Творческий» позволил членам семей проявить все свои незаурядные способности и таланты и раскрыться с самой неожиданной стороны. В зале не умолкали аплодисменты, а коллеги по службе активно поддерживали участников конкурса.

Завершающим стал конкурс «Импровизация», в котором семьи проявили сообразительность, ловкость и быстроту реакции. На глазах изумленных зрителей и болельщиков прямо на сцене рождались рисунки, посвященные 80-летию Тагилстроевского района, отличавшиеся оригинальностью.

Подводя итоги районного конкурса, члены жюри отметили двух победителей, которые примут участие в городском конкурсе. Все участники получили подарки и слова благодарности.

Мы увидели по-настоящему талантливые, дружные семьи, в которых взрослые передают свои семейные традиции детям, поддерживают их во всех начинаниях и воспитывают в них любовь и уважение к людям и окружающему миру отметил председатель жюри, заместитель главы администрации Тагилстроевского района Владимир Клевакин.

К сожалению, семьи сотрудников полиции не вошли в число победителей. По результатам набранных баллов они заняли третье и четвертое место. Но ребята не отчаялись. Это был их первый опыт. Они уверены, что победили – победили себя, свой страх, свое волнение. А самое главное, они были вместе и чувствовали поддержку родных, близких и друзей, говорят в пресс-службе МВД.