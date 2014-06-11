Собираемся в отпуск по всем правилам

Особенно, если подобное путешествие является первым в вашей жизни. Менеджеры сервиса Biletix постарались обобщить все моменты, которые заслуживают вашего внимания:

Документы: загранпаспорт и виза. Собираясь в заграничное турне, важно позаботиться о заблаговременном оформлении документов в консульстве (особенно если вы планируете поездку в пик курортного сезона).

Выбор стран: «безвизовые» государства и не только. Если вы направляетесь в Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Иорданию, Непал, можете не волноваться по поводу получение визы, поскольку всем отдыхающим она открывается непосредственно в аэропорту. Для поездки в другие страны вам необходимо будет получить шенгенскую или любую другую требуемую визу. При этом срок ее оформления может занимать до 3-х недель.

Предварительное бронирование билетов. Собираясь купить авиабилеты Москва – Франкфурт в желаемом классе, необходимо позаботиться об их своевременном бронировании.

Поездки с детьми. Многие родители стараются отправить своих детей на летний отдых за рубеж. Согласно действующим законам несовершеннолетний должен пересекать государственную границу в сопровождении минимум одного взрослого члена семьи. Однако если вы не можете сопровождать своего ребенка в поездке, стоит заранее позаботиться о нотариально заверенных документах, разрешающих выезд за границу (от обеих родителей).

Резервные копии всех основных документов: загранпаспорта, водительского удостоверения, медицинской страховки, которые будут незаменимы в случае потери оригиналов.

Сроки регистрации на рейс. Отличаются для авиарейсов внутрироссийского и международного сообщения. Для международных рейсов регистрация начинается за 2,5 часа и прекращается за 60 минут до отправления.

Провоз ручной поклажи. Пронести на борт самолета, не сдавая в багаж, вы сможете только лекарственные препараты, детское питание или жидкости из магазинов duty free, упакованные соответствующим образом.

Вывоз животных. Сопряжен с оформлением множества разрешительных документов.

Своевременный заказ трансфера. Каким бы видом транспорта вы не планировали добираться в аэропорт, не забудьте сделать поправку на возможные пробки и заторы на дорогах.

Водительские права международного образца. Понадобятся вам в том случае, если вы планируете за рубежом брать авто на прокат.

Платные дороги. При путешествии по дорогам многих европейских государств требуется приобретать специальный стикер, дающий разрешение на поездку по местным магистралям. Желание обойти местные законы и сэкономить может вылиться для вас в крупный штраф.

Правила местной парковки. Готовясь провести некоторое время за границей, не лишним будем ознакомиться с подобными правилами и с вниманием относиться к дорожным знакам, на которых нанесена информация, регламентирующая вопросы парковки.