Спасатели Нижнего Тагила ликвидировали лесной пожар на горе «Медведь-Камень» (ФОТО)
11 июня 2014, 11:50Общество
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Лето – сезон лесных пожаров, об этом не устают говорить спасатели Нижнего Тагила. Это страшное стихийное бедствие, которое уничтожает не только деревья и иную растительность леса, но и всё, что находится в эпицентре.
Меры безопасного поведения просты: не стоит оставлять непотушенные костры, выжигать траву, бросать материал, который легко воспламеняется (промасленный, пропитанный бензином, керосином), нельзя оставлять на солнечных местах бутылки, осколки стекол, которые могут стать зажигательными линзами.
Накануне под Нижним Тагилом случился пожар в лесном массиве на горе «Медведь-Камень». 9 июня спасатели пятой поисково-спасательной группы локализовали очаги возгорания, чтобы не допустить распространения огня на другие территории. Однако, по словам специалистов, угроза пожара сохраняется.
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Фотографии с сайта Центра защиты населения
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