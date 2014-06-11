Спасатели Нижнего Тагила ликвидировали лесной пожар на горе «Медведь-Камень» (ФОТО)

Меры безопасного поведения просты: не стоит оставлять непотушенные костры, выжигать траву, бросать материал, который легко воспламеняется (промасленный, пропитанный бензином, керосином), нельзя оставлять на солнечных местах бутылки, осколки стекол, которые могут стать зажигательными линзами.

Накануне под Нижним Тагилом случился пожар в лесном массиве на горе «Медведь-Камень». 9 июня спасатели пятой поисково-спасательной группы локализовали очаги возгорания, чтобы не допустить распространения огня на другие территории. Однако, по словам специалистов, угроза пожара сохраняется.